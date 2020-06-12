Нардеп от "Слуги народа" Алексей Жмеренецкий выступил в поддержку радикала Сергея Стерненко, которому 11 июня вручили подозрение в умышленном убийстве. По мнению депутата, дело якобы "политизировано", СБУ не должна оценивать события, которые произошли в Одессе в 2018 году, а вручение подозрения является безосновательным.

Об этом идет речь в заявлении членов Временной следственной комиссии Рады по расследованию нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов, которое в Facebook обнародовал Жмеренецкий.

"Должностные лица СБУ, осуществляющие досудебное расследование по этому делу, обнародовали презентацию, которая в тоне безоговорочной истины утверждает, что Сергей Стерненко является убийцей. Действия должностных лиц СБУ являются грубым нарушением статьи 62 Конституции Украины и статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и является прямым посягательством на презумпцию невиновности. Оценку событиям, которые произошли между Сергеем Стерненко и Иваном Кузнецовым вместе с Александром Исайкулом, должен предоставлять исключительно суд, но никак не следователи СБУ", - сказано в сообщении.

Напомним, 11 июня Сергею Стерненко вручили подозрение в убийстве. В этот же день СБУ разоблачила основные фейки об этом деле и описала, как Стерненко убил человека в Одессе.

Также мы писали, что подозреваемого в убийстве Стерненко хотят отправить под круглосуточный домашний арест.

Подробнее о деле Стерненко можно прочитать здесь.