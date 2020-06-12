С 15 июня украинцы смогут совершать путешествия в Албанию и США без каких-либо ограничений на границе, связанных с распространением коронавирусных инфекций.

Об этом в пятницу, 12 июня, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

Как рассказал министр, с 15 июня также станут возможными путешествия в Британию, но с соблюдением карантина 14 дней, а также в Турцию - без ограничений на границе и с тестированием по прибытии

Ранее сообщалось, что Украина и Турция возобновят регулярные пассажирские перевозки с 1 июля. А с 27 июня украинцы смогут посещать Тунис - с тестированием по прибытии в страну.

Кроме того, Криклий добавил, что после улучшения эпидемической ситуации в Украине рассмотрят возможность открытия с 1 июля авиасообщение с Кипром, Черногорией, Грузией и Грецией.

Отметим, что речь идет о прямых авиапутешествиях, на данный момент нельзя поехать, например, в Албанию автомобилем через территории других стран, которые пока не открыли границы для украинцев.

Напомним, ранее аэропорт "Киев" опубликовал список рейсов, которые возобновятся с 16 июня.

Также мы писали, что опубликованы правила посещения украинцами стран на карантине перед открытием авиасообщения с ними.