С 10 июня Украина открыла два своих КПВВ на линии пересечения с так называемыми "ЛДНР" несмотря на то, что сепаратисты своих блокпостов так и не открыли (что вызвало столпотворение на блокпостах - Ред.). Этот факт и заявленное время работы пунктов пропуска - с 11:00 до 14:00 - выявили серьезную проблему.

В условиях невероятной жары новый сокращенный график работы КПВВ чреват смертельными случаями на линии пересечения.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (МинВОТ) решило обратиться к командованию ООС с целью изменения графика пунктов въезда-выезда в Донецкой и Луганской областях.

Об этом передает "Интерфакс-Украина".

"Цель - изменить время работы пунктов с учетом погодных условий и солнечной активности. Длительное пребывание на открытом воздухе под солнцем может нанести ущерб гражданам, особенно тем, которые имеют хронические болезни. Предлагается разрешить пересекать границу в утренние и вечерние часы, но с обязательным соблюдением всех противоэпидемических мероприятий", - заявили в пресс-службе МинВОТ.

В тоже время, не совсем понятно зачем вообще открывать КПВВ с украинской стороны, если другая сторона продолжает держать закрытыми.

То есть, в реальности, люди линию разграничения пройти не смогут.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что пограничники рассказали, как ВНО спасет от обсервации после прохождения пунктов пропуска на Донбассе.