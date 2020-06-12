В понедельник, 15 июня, Краматорский районный суд будет рассматривать дело об убийстве жителя Авдеевки, которое в 2017 году совершил сотрудник СБУ.

Об этом сообщил адвокат Валентин Рыбин.

Так, майор СБУ Вадим Федорчук обвиняется в том, что в марте 2017 года, будучи пьяным, он вместе с двумя военнослужащими 72 ОМБР выкрал, а затем жестоко забил до смерти жителя Авдеевки Еремина.

При этом от должности майора Федорчука отстранили только 10 февраля 2020 года сроком на два месяца. Из-за карантина продлить срок не удалось.

На заседании 15 июня планируется установить порядок исследования доказательств и решить вопрос о повторном отстранении майора СБУ от должности. При этом Вадим Федорчук пребывает на свободе, в качестве альтернативы ареста он внес залог в размере 308 000 грн.

Напомним, ранее адвокат Валентин Рыбин уже рассказывал, как суд в Краматорске искусственно затягивает дело майора СБУ Вадима Федорчука.

Также мы писали, что в докладе ООН по Украине, говорилось о пытках в СБУ и обстрелах Донбасса при Зеленском.