Работа контрольно-пропускных пунктов на административной границе с аннексированным Крымом возобновится с понедельника, 15 июня. При этом обязательная обсервация отменяется.

Об этом сообщил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам Резникова, решение о возобновлении работы всех контрольных пунктов на административной границе между Херсонской областью и временно оккупированной РФ Автономной Республики Крым с 15 июня было принято на внеочередном заседании правительства 12 июня.

"Проведен ряд консультаций с постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым, с представителями общественности и международными организациями по ситуации на административной границе с Крымом. Результатом переговоров стало решение о возобновлении работы пунктов пропуска с 15 июня", - сообщил Резников.

Отметим, что "граница" с Крымом была закрыта с середины марта из-за пандемии коронавируса.

Кроме того, важно, что Россия пока не сообщала об открытии своих границ для въезда граждан других стран. То есть, пока РФ не объявит об этом, въезжать в Крым смогут только граждане Российской Федерации.

Также на сегодняшнем заседании Кабмина хотели открыть все пункты пропуска на Донбассе. Для урегулирования ситуации на востоке страны Резников, Ткаченко, Таран и Ермак полетели в Париж.

Ранее "Страна" писала про сроки снятия ограничений на границах внутри стран Шенгена.