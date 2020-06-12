Вторую неделю медиа обсуждают заявление обладательницы 13-го размера груди украинки Милы Кузнецовой о том, что она готовится к дебюту в смешанных единоборствах. Это "бои без правил" - простым языком. Ее первый турнир состоится уже в сентябре 2020 года в Таиланде.

"Страна" разыскала обладательницу шикарных форм и победительницу популярных конкурсов красоты и узнала, имеет ли значение размер и почему именно бои "без правил".

— Какой самый приятный и неприличный комплимент вы получали в свое жизни?

— Что я красивая и эффектная.

— И все?



—...Насчет того, что у меня размер груди большой, завуалированно говорят: у вас красивые глаза.

— А самый неприятный комплимент?

— Когда мне в след кричат: "О, силикон!" Хотя у меня натуральные формы. Мне это неприятно. Если бы я была девушкой, которая хочет большую грудь, то я бы не делала себе такую большую грудь. Это меня чуть-чуть обижает, так как я ничего не делала специально. В мою сторону много чего говорят, поэтому все слова уже сливаются.

— Подшучивали ли над вами одноклассники за пышные формы? Давали ли вам смешные прозвища?

— У меня была кличка по фамилии, меня назвали "Кузя". Я злилась, мне это не нравилось. Но меня не гнобили, я никогда не давала себя обидеть. Я человек хороший, со мной все дружили и никогда не обзывали. Была в классе полная девушка, вот ее постоянно называли "толстая". Были мальчики, с которыми я дралась, но такое есть в каждом классе. У меня были мои внутренние комплексы, когда начинала расти грудь, я скрывала ее под широкими вещами. Это чисто мое.

— В каком возрасте начала расти грудь и почему скрывали пышные формы под широкой одеждой?

— Грудь начала расти где-то в классе 5-6. Я была ребенком, для меня это было непривычно. Чуть-чуть не такая как все. Я просто надевала широкую одежду и даже об этом не думала.

— Как вы одеваетесь сейчас?

— Я всегда одеваюсь ярко, у меня открытое декольте. Это моя фишка, я не стеснюсь. Вчера, например, смотрела фотосессию одной из "Мисс Украина". Она плоская, но у нее там такое декольте… Я такого декольте до пояса никогда не надевала. Когда я надеваю декольте, то могу услышать "О, вывалила". Если девушка худая и у нее декольте, то это нормально. У меня все прилично, ничего страшного нет.

— Какой ваш любимый образ?

— Красное платье и туфли на каблуках.

— Вам жарко в такую погоду с таким шикарным бюстом? Тяжело?

— У меня никаких проблем нет, даже под грудью светлая кожа. Это зависит от состояния кожи, у меня все хорошо. Даже такую жару переношу достаточно комфортно. Главное - хорошее настроение.

— Как вы "держите" настроение?

— Все плохое я стараюсь забывать. Даже когда у меня спрашивают о плохом, я не могу вспомнить. Нужно радоваться мелочам и, чтобы рядом были настоящие друзья, которые всегда поддержат. У меня часто спрашивают "Мила, кем ты работаешь?" Я всегда отвечаю, что живу в свое удовольствие. Я все воспринимаю, как возможность. Меня приглашали на передачи даже без кастингов.

— Вы когда-то отказывались принимать участие в каких-то программах?

— Да, "Богиня шопинга". Это программа, где смеются над девушками. Я отказалась. Каждая девушка уникальна и красива. Я не люблю, когда насмехаются не только надо мной, но и над другими людьми. Недавно пригласили сняться в эпизоде фильма "Фейк" - я согласилась.

— Вы сказали, что в школе комплексовали. Расскажите, как вы приняли и полюбили себя?

— Я себя адекватно оцениваю, нравлюсь себе. Сейчас такое время, когда люди очень злые и пытаются оскорбить кого-то, чтобы самоутвердиться. Я это понимаю и принимаю. Это значит, что у человека какие-то проблемы. Был случай, когда девушка оскорбила меня, я ей очень позитивно отвечала и поинтересовалась, нет ли у нее проблем. Она рассказала о проблемах на работе, что у нее мама болеет, а потом попросила у меня прощения за свои оскорбления. Мне даже тяжело играть негатив. Я как-то выиграла в конкурсе озвучку эпизодов фильма "Оно 2".

Там нужно было кричать и у меня не очень получалось, поэтому мне сказали, что отдадут роль другому, если я не покажу что-тот другое. Ну, такой вот я позитивный человек.

— Как вы решились на участие в конкурсах красоты?

— У меня есть знакомая, которая организовывала этот конкурс. Меня знали, как участницу шоу "Модель XL" и пригласили к участию. Мне понравилось, тем более, я победила. Летала на Карибы участвовать в конкурсе "Мисс Вселенная", где получила титул "Мисс топ модель Plus Size Вселенная". Потом участвовала в конкурсе "Мисс Мира", где мне дали главное звание "Мисс мира Plus Size Королева".

— Какие эмоции испытали, когда победили?

— Девочкам давали ленточки, типа "Мисс улыбка", а мне дали "Мисс медиа". Я подумала, что вот дали утешительную ленточку, не выиграю, но мне сразу вручили вторую ленточку победительницы. Я была очень счастлива.

— Когда у вас День рождения? И какие у вас любимые цветы?

— 21 июня. Очень люблю пионы.

— Какая у вас мечта?

— Я люблю путешествовать и очень хочу поехать в Каппадокию (Турция - Ред.), чтобы прокатиться на воздушном шаре, это давняя мечта. Сейчас у меня переговоры по поводу смешанных единоборств. Это все так закрутилось.

— Кстати, а почему не теннис или какой-то другой вид спорта?

— Мне очень нравился бокс, я ходила на тренировки. А вот поступило такое предложение и я его приняла. А вообще я люблю кататься на велосипеде. Когда был карантин, часто каталась, а года три назад на велосипедах объездили всю Одесскую область. 500 км за 9 дней. Мне очень понравилось в Вилково - это украинская Венеция. Также я очень люблю плавать, мне очень комфортно, все мышцы подтягиваются.

— Вы регулярно занимаетесь спортом?

— Сейчас буду заниматься регулярно, тем более за карантин чуть-чуть набрала.

— И последнее - размер имеет значение?

— Конечно! Размер имеет значение. Были даже программы, которые предлагали мне уменьшить грудь, но я считаю, это своей изюминкой. Все статьи у меня начинаются с этого.



Напомним, ранее стало известно, что украинка Мила Кузнецова, известная своим выдающимся размером груди, едет на "бои без правил". "Страна" подробно рассказала историю жизни Милы Кузнецовой в материале "Украинка с 13-м размером груди едет на "бои без правил".