Испанская компания Inditex, которая является владельцем таких бутиков Zara, Pull & Bear, Bershka, закроет до 1 200 магазинов по всему миру, чтобы увеличить онлайн-продажи во время пандемии коронавируса.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что компания приняла такое решение, чтобы стремительно повысить эффективность сетевой торговли. Так, за период карантина из-за пандемии коронавируса, ее выручка снизилась на 44% - до 3,3 млрд евро.

Сообщается, что из-за карантинных ограничений по всему миру было закрыто 88% магазинов сети. При этом онлайн-продажи Inditex выросли на 50% по итогам квартала, и на 95% - в апреле.

При этом, согласно заявлению компании, вместо закрытых 1 200 магазинов планируется открытие 450 новых, но об их формате пока ничего неизвестно. В итоге сокращение точек продаж составит от 500 до 700.

Сообщается, что больше всего магазинов Inditex закроет в Европе и Азии. Компания собирается сделать упор на онлайн-продажам. Как отметили в компании, в прошлом году на него приходилось 14% от всей выручки, к 2022 году Inditex планирует выйти на 25%. Отмечатся, что в технологии онлайн-продаж компания инвестирует 2,7 миллиарда евро.

Ранее "Страна" публиковала фоторепортаж о том, как в открывшихся после карантина киевских ТРЦ выстраиваются очереди в магазины. Уже 30 мая в ТРЦ "Dream Town" мужской магазин "Zara" был закрыт по непонятным причинам.

Также мы писали, что в результате объявленного из-за коронавируса карантина в Украине на 20% выросли онлайн-продажи.