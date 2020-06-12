В Киеве вернут часть снятых карантинных ограничений, если на 100 тысяч населения будет насчитываться 24 или больше зараженных коронавирусом.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 12 июня сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его данным, сейчас на 100 тысяч населения в столице приходится 16 зараженных Covid-19. По словам Виталия Кличко, если показатель возрастет до 24, в первую очередь будут ограничивать работу мест скопления людей - ТРЦ, садики, рынки.

Напомним, в Киеве кафе и рестораны откроют при обнаружении менее 50 случаев коронавируса за сутки, сегодня было 95.

Также мы писали, что в Киеве в связи с ростом новых случаев коронавируса хотят усилить карантин.