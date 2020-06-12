"Кокаиновыми снами" назвали в Офисе президента вчерашний пост экс-главы этого ведомства Андрея Богдана, в котором он в резкой форме раскритиковал президента Владимира Зеленского.

На публикацию Богдана сегодня ответил советник нынешнего главы ОП по коммуникациям Михаил Подоляк, назвав бывшего руководителя ведомства неудачником и упрекнув его в убийстве "почти года нормального президентства нормальной команды", из-за чего теперь "управленческий механизм надо заново строить".

"Тебе (Богдану - Ред.) неожиданно дали отличный шанс. Делай. Перестраивай. Форматируй. Принеси пользу президенту и стране. Но ты решил сразу всех "послать", посчитав, что только ты и есть - Царь и Бог в одном флаконе. И тебе все обязаны. "На колени, сукины дети!" - твой единственный управленческий стиль. Ну кто такие Президент (имя, которое искренне "купили" избиратели), депутаты и министры, когда сам Андрей Иосифович Богдан соизволил стать менеджером. Тебя терпели. Из вежливости. Потому что умеют ценить друзей и умеют давать шанс. Но каждый день неадекватность прогрессировала,", - пишет советник Ермака.

По словам автора поста, когда "показательное гопничество" Богдана надоело, его "деликатно попросили вон" и он стандартно обиделся и "стандартно же начал хамить, угрожать, понтиться".

"Богдан в одном абзаце доказал все истины сразу. И что он любит только себя. И что он так и не понял, почему "убил" почти год нормального президентства нормальной команды. И почему управленческий механизм надо заново строить. И что хамство открывает только быстрые двери, а потом обязательно "прилетает". В общем, Богдан как Богдан. И все/таки: зачем публично выходить в прямые оскорбления Президента, не имея за душой ничего, кроме парочки барыжных историй?", - пишет Подоляк и добавляет, что Зеленский и Богдан - слишком разные размеры в мировозренческом смысле, которые можно сопоставить со слоном и моськой.

Напомним, 11 июня мы публиковали интервью с президентом Владимиром Зеленским, в котором президент заявил, что намеревался назначить Богдана генеральным прокурором. Но его планы изменились, когда он увидел, как "власть его съедает". Теперь они и вовсе не общаются. После этого Андрей Богдан выступил с обвинениями в адрес Зеленского.

Как выяснилось позже, экс-глава Офиса президента раскритиковал президента после того, как к его другу бизнесмену-застройщику Андрею Ваврышу пришли с обысками ГБР.