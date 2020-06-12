Кабмин утвердил обновленную программу действий правительства, которую Верховная Рада отклонила на заседании 4 июня и отправила на доработку.

Такое решение приняли на внеочередном заседании правительства 12 июня, пишет "Интерфакс-Украина".

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в основу обновленной программы взяты предвыборные программы партии "Слуга народа" и президента Украины Владимира Зеленского, а также другие наработки органов власти.

Напомним, 4 июня 245 нардепов поддержали решение отправить на доработку программу Кабмина Шмыгаля. По словам Шмыгаля, программа правительства нуждалась в доработке, чтобы "сузить горизонт планирования" в условиях эпидемии коронавируса. Так, в ней будет 2 части: первая часть - это "краткосрочные шаги, которые помогут преодолеть коронакризис и спасти жизни украинцев", во второй части Кабмин будет отталкиваться от программы президента и партии большинства.

Если говорить о предвыборной программе "Слуги народа", то в ней было как минимум 16 пунктов, которые предполагали очищенную, обновленную и ответственную власть, уничтожение системной коррупции, безопасность и оборону, справедливый суд, реформирование правоохранительных органов, улучшенные условия для бизнеса, ряд экономических стратегий, реформы образования, социальной сферы и медицины, улучшение инфраструктуры и окружающей среды, инновационный пакет тарифообразования и прочее.

Как сообщала "Страна", премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал создание почти 1 500 объединенных территориальных громад в Украине. Также мы рассказывали, что Шмыгаль дал понять, что Украина пока не планирует поставлять воду в Крым.

Тем временем еще в начале июня "Оппоплатформа" инициировала отставку правительства Шмыгаля.