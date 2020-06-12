В пятницу, 12 июня, Кабинет министров Украины согласовал увольнение с должности губернатора Винницкой области Владислава Скальского. На его место будет назначен Сергей Борзов, который возглавлял Государственное управление делами.

Известно, что с 2006 по 2011 годы Борзов был директором команды КВН "Винницкие перцы". Затем он стал директором команды "Сборная Украины". Экс-президент Порошенко назначил Борзова заместителем руководителя Госуправления делами в 2014 году. В 2015-2016 годах и с 11 июня 2019 года он был временно исполняющим обязанности руководителя ведомства. Отметим, что Борзов является фигурантом дела НАБУ о злоупотреблении служебным положением при покупке квартиры.

Напомним, в августе прошлого года президент Владимир Зеленский назначил Сергея Борзова на должность руководителя Государственного управления делами.

Ранее "Страна" в материале "Винницкий перец" с бесплатной квартирой за 10 миллионов" детально рассказывала о том, что известно о Сергее Борзове. Среди прочего, мы разбирались в его делах с недвижимостью, вспомнили о жене, ставшей народным депутатом, а также выяснили о его связи с главным КВН-щиком Александром Масляковым.

Отметим, что жена Борзова Ирина является нардепом от партии "Слуга народа". Она была избрана депутатом по мажоритарному округу в Винницкой области.