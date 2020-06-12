Кабмин утвердил проект нового деления областей Украины на районы, втрое сократив их количество с - 490 до 129. По словам премьера Дениса Шмыгаля, это необходимо, чтобы "власть работала более эффективно и не дублировала никаких функций".



"Сейчас существует на карте 490 районов. Их предлагается укрупнить и создать втрое меньше. Фактически, существующее районное деление было образовано еще при СССР в первой половине прошлого века. Это абсолютно не соответствует современным стандартам по очень многим критериям, современным стандартам административно-территориального деления на субрегиональном уровне. Поэтому надо наводить порядок", - заявил Шмыгаль.



Согласно утвержденному Кабмином плану, предусматривается создание в Крыму 10 районов, в Винницкая области - 5 районов, в Волынской - 4, в Днепропетровской - 6, в Донецкой - 8, в Житомирской - 4, в Закарпатской - 5, в Запорожской - 5, в Ивано-Франковской - 5, в Киевской - 6, в Кировоградской - 4, в Луганской - 8.



Во Львовской будут созданы 7 районов, в Николаевской - 4, в Одесской - 6, в Полтавской - 4, в Ровенской - 4, в Сумской - 5, в Тернопольской - 3, в Харьковской - 7, в Херсонской - 3, в Хмельницкой - 5, в Черкасской - 4, в Черновицкой - 3, в Черниговской - 4.

Со всеми картами нового административно-территориального деления областей можно ознакомиться здесь.

Напомним, "Страна" уже подробно разбиралась, к чему приведет сокращение районов в Украине.

Также мы сообщали, что под Кабмином прошел митинг за признание Ирпеня центром района вместо Бучи.