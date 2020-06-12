В пятницу, 12 июня, глава Офиса президента Андрей Ермак, а также министры Алексей Резников Андрей Таран и Александр Ткаченко посетят с однодневным рабочим визитом Париж.

Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, в состав украинской делегации вошли руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр обороны Андрей Таран, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. А также заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква и советник президента Руслан Демченко.

Ермак во Франции встретится с внешнеполитическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном, представляющим страну на переговорах советников лидеров стран-участниц Нормандского формата.

В рамках визита в Париж украинская делегация будет обговаривать мирное урегулирование ситуации на Донбассе. Об этом Андрей Ермак сообщал во время визита в Берлин 2 июня.

Напомним, ранее "Страна" писала о том, почему срывается разведение войск на Донбассе и новая Нормандская встреча.

Также мы писали, что Ермак заявлял, что саммит "нормандской четверки" состоится в этому году в Берлине.