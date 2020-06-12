Правительство Украины на сегодняшнем заседании объявило об открытии международных пунктов пропуска аэропортах с 15 июня, но правила и ограничения, по которым пассажиры будут въезжать пока не известны.

Данное решение приняли на внеочередном заседании Кабмина.

Стоит отметить, что новые правда, по каким иностранные пассажиры будут въезжать пока не обнародованы. Министерство здравоохранения Украины должно прописать их в течение суток.

Отметим, что это станет первым открытием границ Украины для иностранцев с момента их закрытия из-за пандемии коронавируса.

Напомним, с 15 июня Украина возобновит международные авиаперелеты. В первый список стран попали Турция, Греция, Кипр и Грузия. Также мы публиковали правила посещения украинцами стран на карантине перед открытием авиасообщения с ними.

"Страна" ведет онлайн-трансляцию заседания Кабинета Министров Украины.