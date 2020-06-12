Июньская жара в Киеве продолжает устанавливать температурные рекорды. В частности, четверг, 11 июня, оказался самым жарким за последние 140 лет. Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции, 11 июня среднесуточная температура воздуха составляла +27,3 градусов, что на 1,5 градуса превысило прошлогоднее рекордное значение температуры для этого дня. Метеорологи заявляют о превышении климатической нормы сразу на 9 градусов.

А минувшая ночь (вторая подряд) в Киеве оказалась самой теплой за все время наблюдения за погодой - ее температура составила 21,7 градусов. Предыдущее рекордное значение +21,4 (2010 год) превышено на 0,3 градуса.

Напомним, что 10 июня Киев также побил два температурных рекорда, которым больше 100 лет.

Ранее "Страна" писала о том, что в Херсонской области 10 июня выдалось самым жарким с 1946 года днем.