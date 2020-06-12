По состоянию на утро пятницы, 12 июня, в Киеве зафиксировали уже 3 766 случаев коронавируса, из них 95 - в течение минувших суток. В столице уже третий день растет число новых пациентов с Covid-19.

Об этом свидетельствуют данные СНБО.

За последние сутки в Киеве умер один пациент с коронавирусом, общее число летальных случаев возросло до 85. Также выздоровело еще 79 человек, всего Covid-19 побороли 1 132 киевлянина.

Показатель инцидентности, то есть новых случаев заболевания, Киеве по-прежнему превышает установленный Кабмином для дальнейшего смягчения карантина.

"На сегодня первый показатель – инцидентность – превышает указанный в постановлении Кабмина. То есть для того, чтобы открыть в городе рестораны и кафе с возможностью обслуживания в них должны фиксировать не более 50 случаев заболевания в день", - сообщил советник мэра Киева Владимир Бондаренко.

Отметим, что 9 июня в Киеве сообщалось о 33 новых случаях коронавируса, 10 июня - о 57, 11 июня - о 91, сегодня - о 95 новых пациентах с Covid-19. То есть суточный прирост заболевших увеличивается третий день подряд.

Напомним, в Киеве в связи с ростом новых случаев коронавируса хотят усилить карантин.

Также мы писали, что по состоянию на утро 12 июня количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 29 753 человек.