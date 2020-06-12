Группа из 64 нардепов пытается проверить на предмет соответствия Основному закону, принятый Верховной Радой и уже подписанный президентом Владимиром Зеленским так называемый "антиколомойский" закон.

Об этом сообщается на сайте Конституционного суда Украины.

"11 июня 2020 года в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 64 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности", его отдельных положений, а также положений других законодательных актов в редакции этого закона", - говорится в сообщении пресс-службы КСУ.

Инициаторами подачи представления стали народные депутаты от фракции "Батькивщина" Сергей Власенко и Юлия Тимошенко. Представление подписали, в частности, нардепы от "Батькивщины", депутатской группы "За будущее" и отдельные народные депутаты от "Слуги народа": Александр Дубинский, Максим Бужанский, Александр Куницкий, Ольга Василевская-Смаглюк.

Напомним, что "антиколомойский" закон окончательно запрещает возвращение национализированных банков бывшим владельцам, запрещает возвращение на рынок обанкротившихся банков, владельцы которых через суды добились отмены постановления Нацбанка о своей неплатежеспособности.

Как сообщалось, "антиколомойский" закон во втором чтении Рада приняла 13 мая. За него свои голоса отдали 270 нардепов. Перед голосованием в Раду приехал президент Украины Владимир Зеленский, который просил нардепов поддержать скандальный законопроект.