В Украине уже второй день подряд фиксируют высокие показатели новых случаев заболевания коронавирусом. В связи с этим, Киев не может перейти к следующему этапу смягчения карантина из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, но в то же время в стране разрешено проводить праздничные мероприятия в формате до 10 человек.

Об этом Министерство здравоохранения сообщает со ссылкой на брифинг главы ведомства Максима Степанова, в пятницу, 12 июня.

Итоги брифинга Степанова:

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 683 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них 152 у детей и 73 у медицинских работников. Госпитализированы в учреждения здравоохранения 130 человек. Выздоровели за сутки 426 человек, умерло 16 человек.





За последние сутки проведено 20173 тестирования, из которых 11 701 методом ПЦР,

8472 методом ИФА.





8472 методом ИФА. За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (112), Винницкой области (81) и в Киеве (95).





В Украине увеличивается показатель госпитализации пациентов с Covid-19. В Киеве только за 11 дней заполненность больничных коек больными коронавирусной инфекцией выросла с 35% до 46%.





По инициативе Минздрава правительство приняло постановление об утверждении объемов обязательного обеспечения потребностей учреждений здравоохранения донорской кровью, ее компонентами и препаратами на 2020 год. Принятие этого документа позволит гарантировать обеспечение донорской кровью всех граждан, которые будут иметь в этом потребность.





14 июня - Всемирный день донора крови. Министр призвал украинцев становиться донорами.





Киев не может перейти к следующему этапу смягчения карантина из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Основной показатель инцидентности (количество больных за последние 7 дней) в столице растет и превышает допустимые нормы, установленные постановлением правительства. Также из-за этого в Киеве не может быть разрешено заведениям общественного питания принимать посетителей в помещениях.





В Украине разрешено проводить праздничные мероприятия в формате до 10 человек в заведениях общественного питания при условии соблюдения карантина.





Национальная полиция с начала карантина зафиксировала более 2 200 нарушений карантина, наложено штрафов на сумму 4 300 000 грн.





Правительство выделило 2,278 мрд грн из Фонда социального страхования Украины, в том числе для осуществления выплат медицинским работникам в случае потери трудоспособности по Сovid-19. Коронавирусная болезнь внесена в перечень профессиональных болезней. В зависимости от установленной медработнику группы инвалидности и степени утраты профессиональной трудоспособности выплаты составят до 630 000 грн. Выплаты семьям медиков, умерших из-за коронавирусной болезни, установленные в размере до 1 576 000 грн.

Напомним, мы публиковали новые данные Минздрава заболеваемости коронавирусом по областям Украины.

Также мы писали, что в Киеве хотят усилить карантин. Уже сегодня может быть принято решение о закрытии пляжей столицы.