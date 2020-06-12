Свадьбы в Украине играть можно, заражение Сovid-19 признали профессиональной болезнью врачей. Итоги брифинга главы Минздрава
В Украине уже второй день подряд фиксируют высокие показатели новых случаев заболевания коронавирусом. В связи с этим, Киев не может перейти к следующему этапу смягчения карантина из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, но в то же время в стране разрешено проводить праздничные мероприятия в формате до 10 человек.
Об этом Министерство здравоохранения сообщает со ссылкой на брифинг главы ведомства Максима Степанова, в пятницу, 12 июня.
Итоги брифинга Степанова:
- В Украине за минувшие сутки зафиксировано 683 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них 152 у детей и 73 у медицинских работников. Госпитализированы в учреждения здравоохранения 130 человек. Выздоровели за сутки 426 человек, умерло 16 человек.
- За последние сутки проведено 20173 тестирования, из которых 11 701 методом ПЦР,
8472 методом ИФА.
- За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (112), Винницкой области (81) и в Киеве (95).
- В Украине увеличивается показатель госпитализации пациентов с Covid-19. В Киеве только за 11 дней заполненность больничных коек больными коронавирусной инфекцией выросла с 35% до 46%.
- По инициативе Минздрава правительство приняло постановление об утверждении объемов обязательного обеспечения потребностей учреждений здравоохранения донорской кровью, ее компонентами и препаратами на 2020 год. Принятие этого документа позволит гарантировать обеспечение донорской кровью всех граждан, которые будут иметь в этом потребность.
- 14 июня - Всемирный день донора крови. Министр призвал украинцев становиться донорами.
- Киев не может перейти к следующему этапу смягчения карантина из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Основной показатель инцидентности (количество больных за последние 7 дней) в столице растет и превышает допустимые нормы, установленные постановлением правительства. Также из-за этого в Киеве не может быть разрешено заведениям общественного питания принимать посетителей в помещениях.
- В Украине разрешено проводить праздничные мероприятия в формате до 10 человек в заведениях общественного питания при условии соблюдения карантина.
- Национальная полиция с начала карантина зафиксировала более 2 200 нарушений карантина, наложено штрафов на сумму 4 300 000 грн.
- Правительство выделило 2,278 мрд грн из Фонда социального страхования Украины, в том числе для осуществления выплат медицинским работникам в случае потери трудоспособности по Сovid-19. Коронавирусная болезнь внесена в перечень профессиональных болезней. В зависимости от установленной медработнику группы инвалидности и степени утраты профессиональной трудоспособности выплаты составят до 630 000 грн. Выплаты семьям медиков, умерших из-за коронавирусной болезни, установленные в размере до 1 576 000 грн.
Напомним, мы публиковали новые данные Минздрава заболеваемости коронавирусом по областям Украины.
Также мы писали, что в Киеве хотят усилить карантин. Уже сегодня может быть принято решение о закрытии пляжей столицы.
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