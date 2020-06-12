Обыски в доме, который арендует экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян, связаны с делом о похищении и убийстве в 2014 году журналиста Василия Сергиенко.

Об этом передают Украинские новости со ссылкой на источник в ГБР.

"Обыски проведены в ходе досудебного расследования уголовного производств по факту похищения 4 апреля 2014 года в Корсунь-Шевченковском и умышленного убийства журналиста Василия Сергиенко по местам проживания одного из народных депутатов прошлых созывов, члена Партии регионов", - сказал представитель ведомства.

Он не уточнил, о каком экс-депутате Рады идет речь. По данным СМИ, ранее дом принадлежал бывшему депутату Верховной Рады Геннадию Бобову.

Как сообщала "Страна", ранним утром 12 июня к экс-министру инфраструктуры нагрянули с обыском детективы ГБР. На fb-странице Омеляна говорилось, что обыск связан с делом против предыдущих владельцев дома, где он живет с семьей.

Напомним, что 16 ноября 2018 года Сосновский райсуд Черкасс выпустил под залог подозреваемых в убийстве Сергиенко. Им назначили залог в сумме 2 млн грн подозреваемому в организации убийства Мельнику, и 800 тыс. грн – одному из исполнителей преступления Горбенко. В свою очередь Мельник в ходе следственных действий имя заказчика не назвал.