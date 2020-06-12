Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что столица Украины не может перейти к следующему этапу снятия карантинных мер, исходя из эпидемиологической ситуации в городе. В частности, рестораны пока не могут принимать посетителей в помещениях.

Об этом он сообщил в ходе ежедневного онлайн-брифинга, видео обнародовано в Facebook.

"Исходя из эпидемиологической ситуации в Киеве, этап открытия ресторанов невозможен", - сказал министр.

По словам Степанова, причиной этому являются показатели инцидентности, которые превышают 12 случаев инфицирования коронавирусом на 100 000 человек. Они не соответствуют критериям Кабмина, по которым правительство осуществляет переход областей к следующему этапу карантина. При этом министр добавил, что в регионах, где разрешена работа ресторанов, люди уже могут отмечать свадьбы при условии соблюдения противоэпидемических мер.

Степанов о работе ресторанов с 6:40

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