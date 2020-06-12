Минздрав опубликовал данные заболеваемости по регионам Украины, где на сегодняшний день выявлено 29 753 случая коронавирусной болезни (+683 случая за последние сутки).

Киев лидирует по числу выявленных случаев коронавируса с показателем 3 766 человек. За ним следует Львовская область - 2 526, а третью ступень занимает Ровенская область - 2 231.

Итак, статистика по регионам выглядит так

Винницкая область - 1317 случаев;



Волынская область - 1313 случаев;

Днепропетровская область - 983 случая;

Донецкая область - 279 случаев;

Житомирская область - 1013 случаев;

Закарпатская область - 1506 случаев;

Запорожская область - 515 случаев;

Ивано-Франковская область - 1669 случаев;

Кировоградская область - 568 случаев;

г. Киев - 3766 случаев;

Киевская область - 1931 случай;

Львовская область - 2526 случаев;

Луганская область - 54 случая;

Николаевская область - 316 случаев;

Одесская область - 1065 случаев;

Полтавская область - 277 случаев;

Ровенская область - 2231 случай;

Сумская область - 204 случая;

Тернопольская область - 1372 случая;

Харьковская область - 1426 случаев;

Херсонская область - 179 случаев;

Хмельницкая область - 529 случаев;

Черновицкая область - 3831 случай;

Черкасская область - 517 случаев;

Черниговская область - 366 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Ранее "Страна" писала о том, что в ресторанах, магазинах и на рынках Киева нашли больных коронавирусом сотрудников.

Также мы сообщали, что в шести школах Киева не смогут оборудовать пункты ВНО из-за коронавируса.