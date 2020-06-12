Минздрав показал новые данные заболеваемости коронавирусом по областям Украины
Минздрав опубликовал данные заболеваемости по регионам Украины, где на сегодняшний день выявлено 29 753 случая коронавирусной болезни (+683 случая за последние сутки).
Киев лидирует по числу выявленных случаев коронавируса с показателем 3 766 человек. За ним следует Львовская область - 2 526, а третью ступень занимает Ровенская область - 2 231.
Итак, статистика по регионам выглядит так
Винницкая область - 1317 случаев;
Волынская область - 1313 случаев;
Днепропетровская область - 983 случая;
Донецкая область - 279 случаев;
Житомирская область - 1013 случаев;
Закарпатская область - 1506 случаев;
Запорожская область - 515 случаев;
Ивано-Франковская область - 1669 случаев;
Кировоградская область - 568 случаев;
г. Киев - 3766 случаев;
Киевская область - 1931 случай;
Львовская область - 2526 случаев;
Луганская область - 54 случая;
Николаевская область - 316 случаев;
Одесская область - 1065 случаев;
Полтавская область - 277 случаев;
Ровенская область - 2231 случай;
Сумская область - 204 случая;
Тернопольская область - 1372 случая;
Харьковская область - 1426 случаев;
Херсонская область - 179 случаев;
Хмельницкая область - 529 случаев;
Черновицкая область - 3831 случай;
Черкасская область - 517 случаев;
Черниговская область - 366 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Ранее "Страна" писала о том, что в ресторанах, магазинах и на рынках Киева нашли больных коронавирусом сотрудников.
Также мы сообщали, что в шести школах Киева не смогут оборудовать пункты ВНО из-за коронавируса.