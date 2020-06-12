В НАБУ открыли уголовное производство против главы Офиса президента Украины по делу о пленках с его братом. Об этом сообщили в НАБУ в ответ на запрос "Радио Свобода", также по этому делу ведется еще одно уголовное производство, но против кого не сообщается.

В НАБУ сообщили, что к ним поступило постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) относительно обязательства внести сведения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по заявлению адвоката в интересах народного депутата Украины.

"В соответствии с указанным заявлением, гражданин Украины получил неправомерную выгоду за влияние на принятие решений главой Офиса президента о назначении ряда лиц на должности в органах государственной власти. Сведения об уголовном правонарушении (...) внесены в Единый реестр досудебных расследований. Предварительная квалификация - часть 2 статьи 369-2 (злоупотребление влиянием, принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, или предложение или обещание оказать влияние за предоставление такой выгоды - Ред.)", - говорится в сообщении.

Кроме того, как заявили в НАБУ, согласно указанному заявлению, председатель Офиса президента якобы "получил неправомерную выгоду в крупном размере за принятие решений о назначении ряда лиц на должности в органах государственной власти". По поводу этого в ЕРДР внесли сведения об уголовном правонарушении с предварительной квалификацией "принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом".

Как сообщала "Страна", 29 марта 2020 нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал в Facebook видеозаписи, на которых брат Ермака обсуждает назначения на государственные должности.

В связи с пленками было заведено уголовное дело, которое отфутболивали друг другу НАБУ, Нацполиция и СБУ.

Позднее самого Лероса президент Украины Владимир Зеленский назвал аферистом.