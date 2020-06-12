В Украине в рамках децентрализации осенью, после местных выборов, будут созданы 1 470 объединенных территориальных громад.

Об этом в ходе заседания Кабмина 12 июня сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Сейчас создано более тысячи объединенных территориальных громад. Всего запланировано и утверждено создание 1 470 громад. После избирательного процесса осенью они будут созданы и будут работать, как это запланировано реформой. С сегодняшнего дня мы должны перейти к формированию субрегионального уровня, то есть к формированию оптимизированных районов", - сказал Шмыгаль.

По словам премьер-министра, сейчас порой складываются ситуации, когда один район стал одной громадой. В таком случае нужно сделать так, чтобы не было пересечения функций государства, делегированных полномочий громад: эти функции нужно разъединить.

"На прошлой неделе на правительственном совещании Кабмин рассматривал образование субрегионального уровня. Минрегион совместно с облгосадминистрациями разработал и наработал новые проекты районов. Сейчас существует на карте 490 районов, их предлагается укрупнить и создать втрое меньше. Фактически, существующее районное деление было образовано еще при СССР в первой половине прошлого века. Это абсолютно не соответствует современным стандартам по многим критериям, поэтому надо наводить порядок", - сказал Денис Шмыгаль.

Он сообщил, что сейчас есть районы , где проживает 5 000 человек, и районы, где больше 180 000 человек.

"Большие перекосы по субвенциям и в дотациях. Ответственность - одинаковая, а ситуация разная", - заявил Шмыгаль.

Напомним, ранее мы публиковали карты нового деления на районы всех областей Украины.

Также мы разбирались, к чему приведет тотальное сокращение районов в Украине.