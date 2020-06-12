Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в Украине уже можно отмечать свадьбы, но с соблюдением определенных мер безопасности.

Так он ответил на вопрос о возможности празднования свадьбы в количестве до 10 человек.

"Праздновать свадьбу можно, если вы придерживаетесь установленных ограничительных мер. В частности это социальная дистанция по возможности. Понимаю, что это свадьба", - пояснил глава Минздрава на своем брифинге.

Также он напомнил об использовании антисептиков и "других мерах, о которых мы неоднократно говорили", - сказал Степанов. Ранее в Минздраве обнародовали правила работы ресторанов, которые могут принимать клиентов внутри помещений.

В учреждениях, функционирующих запрещается:

Вход посетителей в заведение без сопровождения работника;

Проведение праздников, банкетов, мастер-классов, публичных событий и т.д., в которых принимают участие более 10 человек;

Приготовление пищи на открытых кухнях (кроме тех, которые отгорожены от посетителей перегородкой)

Функционирование буфетов (отдельных зон) самообслуживания, в том числе для самостоятельного налива напитков клиентами

Самообслуживания в заведениях быстрого питания. Подносе, блюда, напитки и столовые приборы должна выдавать персонал по просьбе посетителя;

Более 4 человек за столиком, не считая детей до 14 лет.





Как сообщала "Страна", в ресторанах, магазинах и на рынках Киева нашли больных коронавирусом сотрудников. После проверки около половины заведений временно иди полностью закрылись.

Напомним, что въезжающие в Украину должны пройти обязательную обсервацию или самоизоляцию.