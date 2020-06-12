Глава Минздрава разрешил праздновать свадьбы, но осторожно
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в Украине уже можно отмечать свадьбы, но с соблюдением определенных мер безопасности.
Так он ответил на вопрос о возможности празднования свадьбы в количестве до 10 человек.
"Праздновать свадьбу можно, если вы придерживаетесь установленных ограничительных мер. В частности это социальная дистанция по возможности. Понимаю, что это свадьба", - пояснил глава Минздрава на своем брифинге.
Также он напомнил об использовании антисептиков и "других мерах, о которых мы неоднократно говорили", - сказал Степанов. Ранее в Минздраве обнародовали правила работы ресторанов, которые могут принимать клиентов внутри помещений.
В учреждениях, функционирующих запрещается:
- Вход посетителей в заведение без сопровождения работника;
- Проведение праздников, банкетов, мастер-классов, публичных событий и т.д., в которых принимают участие более 10 человек;
- Приготовление пищи на открытых кухнях (кроме тех, которые отгорожены от посетителей перегородкой)
- Функционирование буфетов (отдельных зон) самообслуживания, в том числе для самостоятельного налива напитков клиентами
- Самообслуживания в заведениях быстрого питания. Подносе, блюда, напитки и столовые приборы должна выдавать персонал по просьбе посетителя;
- Более 4 человек за столиком, не считая детей до 14 лет.
Как сообщала "Страна", в ресторанах, магазинах и на рынках Киева нашли больных коронавирусом сотрудников. После проверки около половины заведений временно иди полностью закрылись.
Напомним, что въезжающие в Украину должны пройти обязательную обсервацию или самоизоляцию.