Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил резкий рост числа выявленных случаев Covid-19 - большими очередями на результаты тестов.

"Мы устраняем очередь из образцов, которые были собраны в течение последних дней - передавали в другие лаборатории, для того чтобы протестировать и не было очереди, и делались потом исследования "сегодня на сегодня" или "сегодня на завтра", - заявил Виктор Ляшко в эфире Радио НВ.

По его словам, самая большая очередь из тест-образцов после Киева была во Львовской области. Там ожидают проверку две тысячи образцов крови на наличие Covid-19, которые должны быть "сегодня или завтра утром" доставлены в Национальную референс-лабораторию.

"Сейчас в Украине проводятся от 10 до 12 000 ПЦР-тестов на коронавирус в сутки, а также 5-7 000 тестов по методу иммуноферментного анализа", - уточнил Ляшко.

Видео: Радио НВ

Сейчас в Украине проводятся от 10 до 12 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус в сутки, а также 5-7 тысяч тестов по методу иммуноферментного анализа, отметил Ляшко.

После этого известный предприниматель Александр Деркач иронично прокомментировал это заявление: "Не надо переживать. Больных коронавирусом стало больше, потому, что образовались десятидневные очереди на тесты, и теперь их разгружают. Пояснил главный санитарный врач Виктор Ляшко", - говорится в сообщении.

В комментариях автор поста призвал не делать поспешных выводов, поскольку концепция Минздрава меняется каждый день.

Напомним, что в Украине за последние сутки зафиксировано 683 новых случая заражений.

Ранее "Страна" писала о том, что город в Харьковской области вернули на карантин.

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