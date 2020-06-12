Бывший вице-президент США и кандидат на выборах главы государства от Демократической партии Джо Байден обеспокоен тем, что нынешний глава государства Дональд Трамп, по его мнению, попытается "украсть" выборы. Так же Байден пригрозил Трампу военным переворотом.

Байден заявил, что если Трамп проиграет выборы и откажется покинуть официальную резиденцию президента, многие из бывших генералов, которые раньше работали на него, "быстро выпроводят его из Белого дома".

Об этом сообщает CNN.

"Это то, о чем я беспокоюсь больше всего, мое единственное беспокойство: этот президент попытается украсть выборы", - заявил Байден в интервью программе Daily Show.

Отмечается, что экс-вице президент США уже не в первый раз публично озвучивает опасения по поводу того, что Трамп попытается подтасовать результаты выборов, однако он не уточнил, каким образом это может произойти. Но Байден напомнил о негативном отношении Трампа к голосованию по почте и предупредил, что наблюдатели от Демократической партии будут присутствовать на избирательных участках по всей стране, чтобы следить за попытками республиканцев повлиять на исход голосования.

Сообщается, что заявление Байдена прокомментировал Тим Мерто, директор по коммуникациям избирательного штаба Трампа.

"Это еще одна глупая теория заговора от Джо Байдена, который по-прежнему пытается подорвать доверие к нашим выборам", - заявил Мерто. Он добавил, что президент "ясно дал понять, что примет результаты выборов 2020 года".

Как отмечается, республиканцы считают, что голосование по почте может привести к мошенничеству при подсчете голосов и добавляет голоса демократам, хотя независимые исследователи не нашли доказательств этого утверждения.

Стоит отметить, что рейтинг Байдена увеличивает отрыв от Трампа на фоне протестов в США. Согласно исследованию, 38% граждан США одобряют то, как Трамп справляется со своими президентскими обязанностями, а 57% не одобряют. Это худший рейтинг одобрения главы Белого дома с января 2019 года.

Напомним, очередные выборы президента США назначены на 3 ноября 2020. Дональд Трамп возобновляет активную борьбу за новый срок в Белом доме.