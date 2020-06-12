Сегодня, 12 июня, Шевченковский районный суд Киева избирает меру пресечения радикалу Сергею Стерненко. Начало заседания - в 14:00.

Накануне Стерненко было вручено подозрение по статьям умышленное убийство (от 7 до 15 лет тюрьмы) и ношение холодного оружие без разрешения (до трех лет).

Речь идет об убийстве, которое Сергей Стерненко совершил весной 2018 года в Одессе. В ходе уличной потасовки он догнал и зарезал жителя Черноморска Ивана Кузнецова. Защита Стерненко позиционирует случившееся как самооборону. Следствие заявляет - умышленное убийство.

Ответы на пять главных вопросов о подозрении одесскому радикалу читайте в нашем материале: "Сядет ли Стерненко".

Прокуратура просит для Сергея Стерненко достаточно мягкую для такого преступления санкцию - круглосуточный домашний арест. У здания суда дежурит группа поддержки бывшего члена "Правого сектора" из числа других радикалов.

Корреспонденты "Страны" сообщают о том, что происходит возле Шевченковского райсуда и внутри него на заседании. Все подробности - в нашей хронике событий, она обновляется.

Прямая трансляция суда над Стерненко

Ситуация под судом

15:24 Стерненко в перерыве спустился на первый этаж и начал кричать на полицейских. "Там почти пустой зал заседаний! Они вам врут и нарушают ваши права. Там спокойно еще человек 30 поместятся!" Его сторонники кричат "Ганьба" и "Пропускай".

15:22 Суд удалился для принятия решения.

15:21 Сторонники Стерненко продолжают буянить на первом этаже. Полиция в фойе схватила мужчину, который прорвался за кордон, и вывела его назад. Там его отпустили.

Параллельно у входа полиция оттеснила толпу сторонников Стерненко от входа в здание суда. Произошла короткая, но энергичная потасовка. Теперь группа поддержки Стерненко скандирует "мусора позор державы".

15:20 Прокурор просит не отводить судью.

15:09 Основная аргументация защиты Стерненко - судья Бугиль судил майдановцев. В частности, праворадикала Дзиндзю. Поэтому он не может судить Стерненко.

15:08 У входа в суд собралась большая толпа сторонников Стерненко. Кричат, "Курва, пропускай". В микрофон призывают заходить всем в здание суда. Нацгвардия заблокировала вход в здание суда. Группа поддержки Стерненко скандирует: "Аваков черт".

15:07 Приехали Максим Нефедов и Владимир Омелян.

15:04 Адвокаты очень многословны. Каждый выступает подолгу. Явно тянут время.

15:03 Под судом зажгли дымовую шашку.

14:59 Под зданием суда, где избирают меру пресечения радикалу Стерненко, бросили петарду. На видео заметно, как человек в кепке и маске поджигает и бросает дымящийся предмет в толпу.

Очевидцы сообщили "Стране", что это Алексей Цымбалюк - националист из группы поддержки Стерненко.

Напомним, что сейчас Цымбалюк проходит обвиняемым по делу о нападении на журналиста "Страны".

14:44 Начался суд по отводу судьи. На заседание опоздал адвокат Титыч, который заявлял отвод.

14:39 Под зданием суда кто-то бросил петарду.

14:36 В суд приехала нардеп от "Голоса" Кира Рудык. Кроме нее есть депутат от "ЕС" Яна Зинкевич.

14:34 Стерненко сначала заявил, что ему отказали в отводе судьи, потом сказал, что сейчас будет заседание по отводу.

14:32 Стерненко придумал, как завести в зал заседаний свою группу поддержки - написать заявление о поручительстве. Тогда их обязаны пропустить.

14:27 Рассмотрение затягивается. Сперва будет судебное заседание по отводу судьи. Его проведет другой судья. И только после этого вернутся к мере пресечения.

14:23 Стерненко пытается провести в зал заседаний салю группу поддержки. Но их туда не пускают, говорят, что максимум 20 человек включая участников процесса. В итоге на первом этаже огромное столпотворение.

14:20 Судья ушел решать вопрос отвода.

14:17 Суд начался. Адвокаты требуют отвода судьи.

14:12 Стерненко и его адвокат Маси Найем зашли в зал заседаний.

14:11 Полиция в суде по Стерненко.

14:10 Стерненко стоит на крыльце и говорит, что его не пропускают в зал суда - якобы потому, что он принес туда воду.

14:05 Поддержать Стерненко приехал депутат от "Слуги народа" Гео Лерос.

13:59 Перед входом в суд полиция проверяет тех, кто заходит в здание.

13:51 Стерненко приехал в суд.

13:44 В защиту Стерненко выступил нардеп от "Слуги народа" Алексей Жмеренецкий.