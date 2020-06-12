В Киеве собираются усилить карантин из-за обилия зараженных коронавируса. Уже сегодня может быть принято решение о закрытии пляжей столицы. А кафе и рестораны по-прежнему не могут принимать посетителей в своих залах.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил советник мэра Киева Владимир Бондаренко, видео обнародовано в YouTube.

По его словам, 12 июня в 09:30 началось заседание штаба по чрезвычайным ситуациям, который и будет принимать решение об усилении карантина.

"На сегодня мы находимся посередине между желтым и черным сценариями, это означает, что болезнь входит в новый пик, не выйдя еще до конца с предыдущего", - заявил Владимир Бондаренко.

По его словам, Киев не готов к следующим этапам ослабления карантина: полноценному открытию кафе и ресторанов, проведению массовых мероприятий, открытию заведений культуры.

Штаб может уже сегодня принять жесткие меры по посещению пляжей: их могут полностью закрыть. Вопреки планам, не откроются три пункта проведения ВНО. А вот вопрос об ограничении работы общественного транспорта в Киеве не стоит.

Бондаренко также сообщил, что Киев переходит к фиксированию вспышек коронавируса. В случае их обнаружения заведение, "независимо от того, детский сад или магазин" закрывается.

"Если по результатам эпиданализа мы будем понимать, что есть львиная доля заражений именно в такой-то области - для нее сначала будут введены более жесткие ограничения, затем, если фиксирования продолжатся, такие заведения могут быть закрыты", - сказал Бондаренко.

Также, по мнению советника мэра, летний сезон не принесет улучшения. Поэтому возникла необходимость пересмотреть план ослабления карантина в столице.

"Город точно не готов к следующим этапам, которые были запланированы правительством 5 и 10 июня", - добавил Бондаренко.

Напомним, по состоянию на утро 12 июня количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 29 753 человек.

Также мы писали, что вчера, 11 июня, в Украине был зафиксирован антирекорд по заражениям коронавирусом. После этого премьер-министр Шмыгаль заявил о возможном ужесточении карантина.