Госсекретарь США Майк Помпео поздравил всех граждан России с Днем России и вспомнил о союзе великих держав во Второй мировой войне. Поздравление направлено от лица правительства и народа США.

"От лица правительства США и американского народа я поздравляю граждан РФ с праздником", - говорится в заявлении. Также дипломат упомянул о 75-летии окончания Великой Отечественной войны. Его цитирует пресс-служба Госдепа.

В частности, Майк Помпео призвал не забывать, что именно сотрудничество союзных великих держав, в том числе США и Советского Союза, помогло одержать победу над нацисткой агрессией в Европе.

Сообщается, что США отдают дань уважения всем, кто работал над разгромом нацизма, включая миллионы советских солдат и гражданских лиц, "которые пережили огромные страдания и смерти", - подчеркнул Помпео.

Как сообщала "Страна", госсекретарь США предложил России американских спецов для ликвидации ЧП в Норильске "несмотря на разногласия". В свою очередь глава МИД России Мария Захарова во время прямого эфира YouTube-канала "Соловьев LIVE" поблагодарила Майка Помпео.

Напомним, что коронавирус погрузил мировую экономику в худший кризис со времен Второй мировой.