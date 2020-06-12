Массовые беспорядки после убийства афроамериканца Джорджа Флойда докатились до самого крупного города штата Вашингтон - Сиэтла. Здесь, на северо-западе США, демонстранты захватили центр, где располагаются главные офисы компаний Microsoft и Amazon.

Полицию из шести кварталов Сиэтла просто изгнали. А территорию на Капитолийском холме провозгласили "свободной зоной", после чего Трамп назвал захватчиков "внутренними террористами", приказав немедленно освободить город. Однако местные власти, которые представляют Демпартию, прибегать к жестким мерам совершенно не торопятся.

По сути мы наблюдаем сразу два прецедента. Первый - частичного захвата протестующими крупного города в США и создания "народной республики". Второй - у "черного майдана", похоже, появляется своя "столица".

Как происходил захват Сиэтла

Сиэтл - крупнейший город штата Вашингтон, который находится на берегу Тихого океана. В последние пару десятилетий он стал центром миграции сюда как черного, так и латиноамериканского и азиатского населения. Благо, местная власть, которая принадлежит традиционно демократам, миграции не препятствовала.

При этом именно в Сиэтле начали активно действия левые движения (которых объединяют под названием Антифа) А активистка-троцкистка даже стала депутатом местного собрания.

8 июня район Капитолийский холм - центральный район Сиэтла - был занят активистами BLM (Black Lives Matter). Они провозглавили там создание "Автономной зоны Капитолийского холма" - сокращенно CHAZ. Территория "республики" заняла шесть городских кварталов.

Участок полиции, который контролировал эту территорию, был после нескольких дней противостояния оставлен правоохранителями. И немедленно занят революционерами, которые назвали это место "Народным департаментом".

Причем правоохранители ведут переговоры с активистами BLM и предлагают вернуть им здание. Пока безрезультатно.

Вечером 9 июня около 300 демонстрантов во главе с членом городского совета, социалисткой Кшамой Савант отперли двери мэрии Сиэтла и зашли в вестибюль. Они потребовали отставки главы города Дженни Деркан. Часть людей держали в руках плакаты: "Жизни чернокожих важны" и скандировали "Деркан должна уйти!".

Внутри здания толпа находилась около часа, после чего вернулась к созданной "автономной зоне на Капитолийском холме".

Территорию CHAZ назвали "свободной зоной", поскольку она была свободной от полицейских и машин. Там же разместили палатки для ночевки.

Вокруг полицейского участка основали "Автономную зону капитолийских холмов". Фото: Dean Rutz/The Seattle Times

В так называемой Автономной зоне Капитолийских холмов есть семьи с детьми. Фото: Dean Rutz/The Seattle Times

Издание "The Seattle Times" пишет, что Автономную зону на Капитолийском холме сокращенно называют не только CHAZ - Capitol Hill Autonomous Zone - Ред.), но и No-Cop Co-op (кооперация без копов, - Ред.).

Полицейский участок назвали "участком для людей". Фото: Dean Rutz/The Seattle Times

Въезд в район преградили баррикадами. Внутри нет насилия и грабежей, зато есть выступления с трибуны и митинги.

То есть уже этим "ЧАЗ" отличается от всех остальных протестов Америки, которые захлестнули страну в последнее время.

Гуляй-поле по-американски

На этот раз в протестах было особенно заметно влияние ультралевых и антифа, который взялись за организацию быта контролируемых ими территорий.

Активисты организовали в CHAZ политический и культурный центры, а также попытались наладить распределение продовольствия. Правда, бесплатная еда быстро кончилась, из-за чего по соседним районам начали курсировать группы "продразверстки" с предложением к бизнесу поделиться продуктами для нужд свободной от полиции Америки.

Правда, вместо "неправильной" полиции сразу появилась своя собственная. Полицейские функции взяли на себя вооруженные гражданские.

"Командующим вооруженными силами Автономной Зоны Сиэтла" стал, по некоторым данным, рэпер Soundcloud (он же Раз Симоне), который ранее занимался сдачей квартир в аренду и обвинялся в сутенерстве.

Ему, как говорят BLM, поручили заботиться о том, чтобы силы полиции не проникли в автономию, а на контролируемой территории был порядок.

Впрочем, о нравах Симоне красноречиво говорит это видео, на котором он бьет собеседника.

По факту люди Симоне действительно вооружены и нападают на любого, кто им не понравится. Полиция бездействует.

Рэпер часто постоянно выступает с импровизированной трибуны. "То, что вы делаете, работает!" - убеждает он толпу, а она встречает его слова восторженными выкриками.

Вечером здесь показывают документальное кино - например, вечером после захвата участка демонстранты смотрели фильм "13-е" Авы Дюверне про разоблачение расовой дискриминации.

Таким образом, демонстранты лично решают претворить в жизнь их основное требование - покончить с расовой несправедливостью и сократить финансирование полицейских. В случае "ЧАЗ" - до нуля.

"Улицы пахнут хот-догами". Что пишут местные СМИ

Интересно описывает ситуацию местная пресса. "Страна" приводит репортаж газеты The Seattle Times.

Активисты "ЧАЗ" не только раздают бесплатные закуски, но и противогазы. Судя по разрисованным стенам, это район "свободных Капитолийских холмов". И, что наиболее важно для демонстрантов, здесь нет полицейских в форме.

Фото: Dean Rutz/The Seattle Times

Во вторник демонстранты вывесили плакат в полицейском участке: "Это место является собственностью жителей Сиэтла". На парковке для полицейских машин подростки футболяют бутылку, а юноша спускается по тротуару вниз в руках с длинноствольной винтовкой - несмотря на запрет мэра о ношении оружия на Капитолийском холме.

Мужчина раздает листовки с анонсом вечернего собрания, которое поможет найти ответы на важные для демонстрантов вопросы.

"Я поддерживаю это, но что дальше?", - задается вопросом активист Макс Ходжес.

И этим риторическим вопросом задаются сегодня многие демонстранты. Автономный район от чего? Кто лидер? Как долго это может продолжаться?

Фото: Dean Rutz/The Seattle Times

Участница митингов Сара Торнай призывает на митинге быть готовыми к штурму. "Мы не знаем, когда приедет полиция, чтобы отвоевать это место", - заявила она с трибуны.

А "военный комендант" Раз Симоне говорит, что нужно оставаться здесь долго: "Это не Коачелла (трехдневный фестиваль музыки и искусств в долине Коачелла - Ред.). Несите спальные мешки и палатки. Мы останемся здесь".

Фото: Dean Rutz/The Seattle Times

Демонстранты намерены превратить Восточный департамент полиции, захваченный накануне, в общественный центр. "Хотим, чтобы здесь зарождались образовательные инициативы, программы помощи бездомным, а полиция если и будет, то без оружия", - говорит Торнай.

По ее словам, "люди хотят быть независимыми от полиции Сиэтла".

Фото: Dean Rutz / The Seattle Times

Другая девушка - Майкла Тейлор - выступает за сокращение количества полицейских.

"Мы пытаемся вернуть общество, в котором нет огромного количества полицейских, контролирующих улицы", - сказал Тейлор, добавив, что после ухода полиции стали меньше оглядываться назад с опаской.

На данный момент движение - свободное и рассосредоточенное.

Во вторник спикер, выступавший днем, вспомнил движение "Оккупай Уолл стрит", после чего часть людей подняла руки в его поддержку. Спикер предупредил, что главная угроза - это "потеря импульса" и взаимные распри - из-за чего и прекратилось движение "Оккупай".

Фото: Dean Rutz/The Seattle Times

Другие активисты напоминали своим соратникам о предыдущих эпизодах гражданского неповиновения в Сиэтле. Например, о бунте индейцев в 1970 году. А также о том, как латиноамериканцы в 1972 году захватили местную школу. В 1985 году еще одну школу захватили афроамериканцы.

Фото: Dean Rutz/The Seattle Times

Люди, живущие на Капитолийском холме, говорят, что постоянно слышат звук сирен и шум вертолета. А слезоточивый газ просочился в дома, и однажды ночью "все ее лицо горело" от воздуха, рассказала местная жительница.

Фото: Dean Rutz/The Seattle Times

Кстати, полиция на месте присутствует. Только не вооруженная. Некоторые протестующие опасаются, что если она уйдет, на них могут напасть агрессивные белые.

Фото: Dean Rutz/The Seattle Times

Джо Хендриксон, который живет в захваченном районе, сказал, что поддерживает протестующих. И если бы не беспокойство по поводу коронавируса, он присоединился бы к демонстрантам.

"Нам не очень легко с автономной зоной. Насколько я понимаю, они патрулируют и защищают, но они просто обычные парни с пистолетом", - сказал Хендриксон. "Улица забаррикадирована, поэтому машины скорой помощи не могут проехать", - назвал он главное неудобство.

Фото: Dean Rutz / The Seattle Times

По словам пары, которая прогуливалась по 11-й авеню автономной зоны, улицы пахли, как на 4 июля, когда люди жарят хот-доги на гриле у тротуара.

Фото: Dean Rutz/The Seattle Times

В то же время близкие к Трампу издания - например, Fox News - рисуют куда менее благостную картинку.

Протестующие выдвигают совершенно драконовские требования к полиции - не только лишить их зарплат, но и оставить без пенсий уже ушедших на покой сотрудников. А оставшихся - оснастить видеокамерами, которые те не имеют права выключать.

Кроме того, полиция не должна иметь никаких защитных средств - ни щитов, ни газовых баллончиков. Видимо, чтобы безнаказанно ее избивать.

Также они требуют, чтобы чернокожих в Сиэтле лечили только врачи-афроамериканцы, которых надо срочно набрать на работу в больницы. Еще один "перл" - требование освободить всех темнокожих заключенных, которые отбывают наказание за сбыт марихуаны. А также насильственных преступлений.

Что говорят жители Сиэтла

В телеграм-канале "Русские Сиэтла" местные жители обсуждают происходящее в городе.

Они рассказывают о том, что над городом курсируют военные вертолеты цвета хаки, и обстановка угрожающая.

При этом отдельные пользователи считают, что протестующим специально дают показать силу, но когда они больше не будут нужны, разгонят.

"Я думаю есть допустимые пределы которые им позволяют. Америка не та страна в которой что то может выйти из под контроля , если только Россия не поможет", - написал житель Сиэтла Сергей.

Также не верят в то, что цель "ЧАЗ" - сепаратизм.

"Они привелегий хотят, а не отделиться. Типа навели шороху, вывели из под контроля. Полицейский участок заняли, так как он изначально был построен с учётом содержания заключённых, везде решётки и стекла пуленепробиваемые, ещё и отдали без сопротивления. Проще контролировать и безопаснее.

Выдвинули чокнутые требования, если власти пойдут на уступки, они тоже. Но в результате черный состав получит во-первых привилегии , во-вторых для следующего бунта будет уверенность в победе, фундамент", - пишет Константин.

То есть, идут разговоры о том, что активистам BLM намеренно "слили" центр города.

Отметим, что местные власти крайне лояльно относятся к протестующим. В соцсетях они используют статусы Black Lives Matter и яростно спорят с Трампом, который призывает разогнать сиэтлскую "республику".

"Внутренние террористы". Реакция Трампа

По словам президента США Дональда Трампа, штат Вашингтон и Сиэтл, где у власти находятся демократы, "подвергаются насмешкам и не воспринимаются серьезно как никогда не было в нашей стране".

"Левого радикала-губернатора Джея Инсли и мэра Сиэтла обыграли и унизили на таком уровне, которого наша великая страна еще не видела. Отвоюйте ваш город немедленно. Если не вы, то я это сделаю. Это не игра. Этих отвратительных анархистов нужно остановить немедленно. Действуйте быстро!", - написал Трамп.

Он призвал местные власти немедленно урегулировать ситуацию, назвав захватчиков Сиэтла "внутренними террористами".

"Внутренние террористы захватили Сиэтл, управляемый радикально-левыми демократами, конечно. Закон и порядок!", – говорится в публикации президента.

Даркан и Инсли ответили Трампу в социальной сети. "Человек, который совершенно не способен заниматься управлением, должен держаться подальше от дел штата Вашингтон. Прекрати писать в Twitter", - ответил Инсли.

Мэр Сиэтла Дженни Даркан также добавила: "Ради безопасности нас всех идите обратно в свой бункер". Так она намекнула на сообщения СМИ о том, что 31 мая Трамп пережидал протесты в укрепленном убежище.







То есть демократы своей либеральной позицией по сути стали на сторону протестов.

Что показала ситуация в Сиэтле

Власть Сиэтла явно позволила "черному майдану" укрепиться в городе и объявить шесть кварталов "свободными от полиции".

Эта ситуация напоминает историю с украинским майданом, когда позволяли активистам захватывать здания и оккупировать площади. В одних регионах - из-за невозможности противостоять. В других - из политических соображений и внутреннего единства с протестующими.

Демократы США сейчас показывают, что они сочувствуют протестам и не требуют их разгона. Оппонируя таким образом Трампу, требующему от руководителей штатов и городов, которым подчиняется полиция, применять жесткие меры.

Отметим, что сам президент не торопится запускать силовой сценарий с привлечением армии. Он понимает, что бойня с десятками погибших может вызвать непредсказуемое развитие событий. Как минимум - полную потерю рейтинга и впоследствии президентского поста. С перспективой после поражения сесть в тюрьму за подавление "мирных протестов".

А как максимум - гражданскую войну.

Тем более, что сами военные не горят желанием подавлять волнения. Глава Пентагона Марк Эспер еще в начале июня заявил: "сейчас мы не находимся в такой ситуации. Я не поддерживаю призывы к применению закона о мятежах (позволяющего президенту вводить армию для подавления бунтов - Ред.)".

Однако этот козырь в рукаве Трампа остается. Пока же мы видим, как руководство штатов - особенно губернаторы-демократы - скорее самоустраняется от решения проблем с протестами, чем пытается им противостоять.

Поэтому не исключено, что Сиэтл окажется пробным шаром движения BLM для захвата отдельных территорий по всей Америке.