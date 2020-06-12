В городе Дергачи в Харьковской области ужесточили карантин после новых случаев заболевания COVID-19. Их выявили в управлении образования, культуры, молодежи и спорта Дергачевской райгосадминистрации.

Об этом передает издание Харків Times со ссылкой на пресс-службу Дергачевской РГА.

Решение об этом было принято 11 июня на заседании местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Дергачевского района.

Согласно решению комиссии, все сотрудники управления образования, культуры, молодежи и спорта Дергачевской РГА должны самоизолироваться на 14 дней. Кроме этого на две недели в городе приостанавливается работа детских садов.

На неопределенный срок закрываются:

- рынки, ярмарки и другие места массовой торговли;

- учреждения бытового обслуживания, а именно салоны красоты, парикмахерские, тату-салоны, сауны и бани, косметологические кабинеты, кабинеты массажа.

По решению комиссии останавливают работу торгово-развлекательные центры (кроме расположенных в них магазинов), заведения развлекательной деятельности, фитнес-центры, учреждения культуры.

Также закрываются для посетителей кафе и рестораны. Им разрешена деятельность по адресной доставке заказов и заказов на вынос. Летние площадки, или веранды при кафе могут работать при условии соблюдения расстояния не менее 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами и размещение не более четырех клиентов за столом (без учета детей в возрасте до 14 лет).

Запрещается проведение массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий с количеством участников более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления, учебно-тренировочных сборов спортсменов национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским, национальным видам спорта и видов спорта лиц с инвалидностью, учебно-тренировочного процесса спортсменов командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов.

По данным Харьковского областного лабораторного центра, в Дергачевском районе по состоянию на 11 июня выявлено 32 случая коронавируснои болезни COVID-19. Это на семь случаев больше, чем за предыдущие сутки. Еще четыре человека находятся под подозрением.

Как сообщала "Страна", в МОЗ призвали украинцев серьезнее относиться к карантину на фоне рекордной заболеваемости.

ученые проанализировали данные 750 тысяч человек, 10 тыс. из которых переболели коронавирусом, и выяснили, что первая группа крови является наименее уязвимой к инфекции Covid-19.