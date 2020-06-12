Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского после того, как к его другу бизнесмену-застройщику Андрею Ваврышу пришли с обысками ГБР.

Напомним, Богдан вчера в очень резкой форме "наехал" на Зеленского.

"Что до лишения меня власти - так я вам благодарен, потому что мое имя не будет иметь отношение к хаосу, в который вы бросаете страну. Мне жаль, что мечты о стране со счастливыми людьми и без коррупции вы променяли на теплую ванну для себя и дешевые прихоти непрофессиональных и самовлюбленных людей, которые вами манипулируют", - написал Богдан.

Поводом для таких заявлений сам экс-глава ОП назвал интервью Владимира Зеленского, в котором тот нелицеприятно о нем отзывался.

Но, возможно, у неожиданно проснувшейся оппозиционности Богдана был и иной мотив.

Как раз вчера к его близкому другу-застройщику Андрею Ваврышу пришло с обысками ГБР.

Об обыске написал сам Андрей Ваврыш на своей странице в Facebook.

"Мои работники поймали кучу инвестнянь от ГБР, пришедшие поздравить с новым офисом", - образно описал ситуацию бизнесмен, опубликовав решение суда, по которому у него проходил обыск.

Речь идет о проверке законности строительства более десятка жилищных комплексов.

Напомним, вчера, 11 июня, мы публиковали интервью с президентом Владимиром Зеленским, в котором президент заявил, что намеревался назначить Богдана генеральным прокурором. Но его планы изменились, когда он увидел, как "власть его съедает". Теперь они и вовсе не общаются.

Андрей Богдан выступил с обвинениями против Зеленского после слов президента.