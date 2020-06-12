Богдан раскритиковал Зеленского, после того как к его другу-застройщику пришло с обысками ГБР
Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского после того, как к его другу бизнесмену-застройщику Андрею Ваврышу пришли с обысками ГБР.
Напомним, Богдан вчера в очень резкой форме "наехал" на Зеленского.
"Что до лишения меня власти - так я вам благодарен, потому что мое имя не будет иметь отношение к хаосу, в который вы бросаете страну. Мне жаль, что мечты о стране со счастливыми людьми и без коррупции вы променяли на теплую ванну для себя и дешевые прихоти непрофессиональных и самовлюбленных людей, которые вами манипулируют", - написал Богдан.
Поводом для таких заявлений сам экс-глава ОП назвал интервью Владимира Зеленского, в котором тот нелицеприятно о нем отзывался.
Но, возможно, у неожиданно проснувшейся оппозиционности Богдана был и иной мотив.
Как раз вчера к его близкому другу-застройщику Андрею Ваврышу пришло с обысками ГБР.
Об обыске написал сам Андрей Ваврыш на своей странице в Facebook.
"Мои работники поймали кучу инвестнянь от ГБР, пришедшие поздравить с новым офисом", - образно описал ситуацию бизнесмен, опубликовав решение суда, по которому у него проходил обыск.
Речь идет о проверке законности строительства более десятка жилищных комплексов.
Напомним, вчера, 11 июня, мы публиковали интервью с президентом Владимиром Зеленским, в котором президент заявил, что намеревался назначить Богдана генеральным прокурором. Но его планы изменились, когда он увидел, как "власть его съедает". Теперь они и вовсе не общаются.
Андрей Богдан выступил с обвинениями против Зеленского после слов президента.