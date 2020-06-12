Ученые калифорнийской компании 23andMe проанализировали данные 750 тысяч человек, 10 тыс. из которых переболели коронавирусом, и выяснили, что первая группа крови является наименее уязвимой к инфекции Covid-19.

Соответствующие данные обнародовали на сайте компании.

Так, исследователи, которые занимаются расшифровкой генома, выяснили, что пациенты с первой группой крови заболевают коронавирусом на 9–18% реже. Это касается и положительного и отрицательного резус-фактора.

Отмечается, что эти данные подтверждаются с учетом возраста, пола, индекса массы тела, этнической принадлежности и сопутствующих заболеваний.

Ранее китайские ученые выяснили, что больше всего заболеванию Covid-19 подвержены люди со второй группой крови, следом за ней идут пациенты с первой и третьей группой. Реже всего коронавирусом болеют люди с четвертой группой.

Также "Страна" писала, что ученые обнаружили новый путь передачи коронавируса.