Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что принимать решение о посещении детьми детских садов во время карантина должны родители. При этом министр вспомнил о случаях заражения в подобных учреждениях. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Да, у нас был случай в Броварах. 1 июня они открылись, 3-го заболела воспитатель, и 5-го начали всех проверять. Сразу этот садик был закрыт. Но решение (водить ли ребенка в садик - Ред.) должны принимать сами родители", - сказал он.

Министр отметил, что в любом случае, кроме постоянного пребывания дома, риски заразиться повышаются. "Конечно, есть риск заболеть. Он сводится к минимуму только на самоизоляции. Измеряя риски, нужно понимать, насколько они высоки. Нужно помнить, что дети болеют чаще всего бессимптомно или в легкой форме", - сказал он.

Мы разбирались, почему в Украине новый антирекорд по коронавирусу. Впервые новых случаев стало почти 700 за сутки. Предыдущие рекорды не дотягивали до 600 новых инфицированных. В Минздраве уже заявили, что виной всему, что украинцы "расслабились" и не соблюдают нормы карантина.

Напомним, что въезжающие в Украину должны пройти обязательную обсервацию или самоизоляцию.