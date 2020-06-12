Возле побережья Туниса в результате крушения судна погибло 48 мигрантов. По предварительным данным, судно направлялось к побережьям Италии.

Об этом со ссылкой на заявление министерства обороны Туниса сообщает Xinhua, в пятницу, 12 июня.

"Утром подразделения береговой охраны Туниса смогли обнаружить еще 13 тел, среди которых девять мужчин и четыре женщины. Таким образом общее количество погибших достигло 48-ми", - заявили в Минобороны.

Отмечается, что всего на борту затонувшего у юго-восточного побережья Туниса судна находилось 53 мигранта из различных африканских стран, поиск которых еще продолжается.

Отмечается, что по данным предварительного расследования, судно отчалило с побережья вблизи города Сфакс в направлении Италии, но затонуло недалеко от островов Кернена.

"В прошлом году Тунис стал важным новым маршрутом мигрантов, которые пытаются добраться до Европы, а Кернена известны тем, что служат одним из основных незаконных отправных пунктов", - добавили источники в полиции.

Ранее "Страна" писала, что в порту Роттердама обнаружили мертвой украинку из экипажа круизного судна. По данным полиции Нидерландов, она покончила с собой.