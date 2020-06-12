В четверг, 12 июня, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с коллегой из Беларуси Игорем Сергиенко предстоящий визит президента Владимира Зеленского в Гродно. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Визит предварительно запланирован на октябрь этого года и приурочен к третьему Форуму регионов Украины и Беларуси. Стороны надеются, что эпидемическая ситуация не помешает встрече президентов двух стран.

Также Ермак и Сергиенко обсудили сотрудничество в области инфраструктуры, работу ТКГ и экономическое сотрудничество. Собеседники отметили хорошую динамику увеличения товарооборота между двумя странами и выразили надежду, что пандемия коронавируса не окажет значительного негативного влияния на двустороннее экономическое сотрудничество.

В ходе визита также состоялся ряд встреч с членами новоназначенного правительства Беларуси для сохранения высокой интенсивности двусторонних контактов.

В частности, вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников встретился с вице-премьер-министром Республики Беларусь Юрием Назаровым.

Так же состоялась встреча министра обороны Украины Андрея Тарана с министром обороны Республики Беларусь Виктором Хрениным.

Как сообщала "Страна", Александр Лукашенко отрицает возможность Майдана в Беларуси. Он обсудил с главой ЦИК обстановку перед выборами президента, намеченными на 9 августа 2020 года. Ранее в ЦИК Беларуси предстоящие выборы назвали самыми тяжелыми за всю историю.