По данным ЦОЗ Минздрава Украины, на 12 июня (по состоянию на 08:00) в Украине 29 753 лабораторно подтвержденных случая Covid-19. Из них с начала эпидемии - уже 870 летальных. Днем ранее, 11 июня, на это время в стране было 29 070 зараженных украинцев.

За сутки в стране зафиксировано 683 новых случая заражений. Всего же за сутки в Украине от Сovid-19 умерло 16 человек, а выздоровело 426 пациентов, как передает пресс-служба ЦОЗ.

Ранее "Страна" сообщала, что в ресторанах, магазинах и на рынках Киева нашли больных коронавирусом сотрудников.

Так же мы рассказывали, что Милованов считает, что пусть лучше от коронавируса умрет 7 500 украинцев, чем снова вернут карантин.