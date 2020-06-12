Утром в пятницу, 12 июня, к экс-министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну нагрянули с обыском сотрудники Госбюро расследований (ГБР). В качестве причины обыска называется некое решение суда в отношении бывших владельцев дома, где сейчас проживает экс-министр с семьей.

Об этом Владимир Омелян написал в соцсети.

"06:30 утра. Все спят, дети, жена, мама. Врывается ГБР с обыском. Вроде бы (причина для обыска - Ред.) решение суда в отношении бывших владельцев дома, где мы сейчас живем", - написал Омелян.

Фото: facebook.com/volodymyr.omelyan

Как сообщала "Страна", весной 2020 высший антикоррупционный суд обязал НАБУ зарегистрировать уголовное производство в отношении бывшего министра инфраструктуры Омеляна, его заместителя, государственного секретаря ведомства, а также ведущих чиновников нынешнего состава Мининфраструктуры за доведение до банкротства Бердянского порта.

Также напомним, как в 2019 году Омелян обвинил президента Владимира Зеленского в использовании "кацапской мовы" на iForum-2019.