Известный французский журналист Николя Бавре предсказал США потерю мирового лидерства и распад по примеру СССР. К этому могут привести массовые протесты, вызванные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда и персона президента Дональда Трампа.

Свою позицию Николя Бавре изложил на страницах авторитетной газеты Le Figaro.

На данный момент в США наблюдается сразу четыре кризиса: коронавирус, унесший жизни 113 000 человек, вероятное падение ВВП на 6,5%, убийство афроамериканца Джорджа Флойда и беспорядки в США, президент Дональд Трамп и его популизм.

По мнению журналиста, Трамп руководствуется "самоубийственной" политикой, погружая страну в атмосферу гражданской войны.

Бавре настаивает, что глава Белого дома уничтожает сложившуюся систему сдержек и противовесов, делая что-то в обход Конгресса или оказывая давление на систему правосудия и военных.

"Чуть более чем через тридцать лет после краха СССР Соединенные Штаты тоже могут распасться", - заключает Николя Бавре.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп призвал отбить Сиэтл, захваченный "внутренними террористами".