Официальный старт гонки для Трампа начнется во Флориде, фото: twitter.com/realdonaldtrump

Республиканцы наконец-то определились с местом, где официально назовут Дональда Трампа своим кандидатом но ноябрьских выборах президента США.

Конвенция (партийный съезд) Республиканской партии США пройдет во Флориде, в городе Джексонвиль. 

Об этом заявила в четверг председатель Республиканского национального комитета Рона Макдэниел, как передает Укринформ.

"Мы в восторге от того, что объявление республиканской номинации Дональда Трампа состоится в замечательном городе Джексонвиле", - сообщила представитель партийного руководства.

Она так же отметила, что Флорида является домашним штатом для президента. "Это важно для победы", - отметила Макдэниел.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп призвал отбить Сиэтл, захваченный "внутренними террористами".

Так же мы рассказывали, что Трамп хотел уволить главу Пентагона за отказ применить войска против протестующих.

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