Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вчера придал новый импульс дискуссии о возможности введения двойного гражданства. Он публично назвал условия для такого решения.

"Этот вопрос о двойном гражданстве вызывает дискуссии. Я лично уверен, что мы должны найти сбалансированное решение этой проблемы. Давайте смотреть правде в глаза: миллионы украинцы по разным причинам выехали за границу, но хотят оставаться гражданами Украины и в самые трудные времена помогали стране", - заявил Дмитрий Кулеба в эфире политического ток-шоу "Право на владу".

Министр иностранных дел так же добавил, что в случае принятия такого закона должны быть выполнены некоторые условия.

"Первое - двойное гражданство невозможное для государственных служащих и второе - никакого гражданства со страной агрессором. Это могут быть дополнительные критерии. Мы должны сделать так, что бы украинцы рассеянные по миру, не теряли связь с Родиной", - уточнил министр.

Заявление Кулебы по гражданству смотрите с отметки в 20.30

Ранее "Страна" в материале "Красный свет для Донбасса, зеленый - для покупки земли" выяснила, для чего в Украине хотят ввести двойное гражданство.

Так же мы рассказывали, что на неподконтрольном Донбассе российские паспорта получили 180 тысяч человек.