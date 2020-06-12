Геймеры всего мира дождались желанного сюрприза, которого ждали почти пять лет. Японская компания Sony в ночь на пятницу публично представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.

Приставка выполнена в черно-белом корпусе. Ее можно будет устанавливать в любом положении - и вертикально и горизонтально. На передней части корпуса видны порты USB типов A и C.

Более чем, двухчасовая видеопрезентация из-за пандемии коронавируса прошла в режиме онлайн и была доступна на ресурсах компании.

Непосредственно само представление приставки смотрите с отметки в 2:00:00.



На рынок выйдут два варианта приставки: с приводом для дисков Blu-ray и без него, с возможностью цифровой загрузки игр и других программ. Приставка без привода будет меньше по габаритам и, по всей вероятности, дешевле. Такую ценовую политику использует основной конкурент Sony, Microsoft, для своей приставки Xbox One S.

Sony разработала для PlayStation 5 новый геймпад, новую HD-камеру, наушники и пульт дистанционного управления. Пока неизвестно, по какой цене их будут продавать и запустят ли их в продажу вместе с консолью.

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