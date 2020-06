Геймеры всего мира дождались желанного сюрприза, которого ждали почти пять лет. Японская компания Sony в ночь на пятницу публично представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.

Приставка выполнена в черно-белом корпусе. Ее можно будет устанавливать в любом положении - и вертикально и горизонтально. На передней части корпуса видны порты USB типов A и C.

Более чем, двухчасовая видеопрезентация из-за пандемии коронавируса прошла в режиме онлайн и была доступна на ресурсах компании.

Непосредственно само представление приставки смотрите с отметки в 2:00:00.

...and here it is. Thanks for watching! #PS5 pic.twitter.com/pOzHc31X3G