Природа в Чернобыльском заповеднике после продолжающихся пожаров начала понемногу восстанавливаться. Опубликованы фото зелени и живности на пожарищах.

Об этом сообщил Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник в Facebook.

"И после двух пожаров жизнь возвращается. Вчера специалисты научного отдела заповедника обследовали участки, которые за последние годы дважды превращались в пепелища. Огонь прошелся по этой части леса в 2015 году, а во время нынешних масштабных пожаров пламя уничтожило то, что не успело восстановиться в полную силу. Неудивительно, еще месяц назад это место выглядело, словно пустыня", - сообщают в заповеднике.

Теперь на выжженных участках массово растет папоротник - орляк обыкновенный, а на более влажных местах - красочный люпин. В небольшом болоте ученые встретили двух лосей. Также заметили черного аиста и змеееда.

"То есть, жизнь возвращается и на недавние пепелища", - указано в сообщении.

Напомним, в сети появилось фото радуги над лесами Чернобыльского заповедника, который накануне вновь загорелся и заполнил улицы Киева гарью.

Как сообщала "Страна", 4 апреля в зоне отчуждения ЧАЭС вспыхнул сильнейший пожар, который долго не удавалось потушить. Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника показали запись съемок с дрона, на которой видны масштабы ущерба.