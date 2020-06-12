"Укрзализныця" с 15 июня возобновит движение еще 14 пригородных поездов фастовского, нежинского и яготинского направлений, проинформировали в пресс-службе перевозчика.

Так, в сообщении Киев-Козятин-Киев будут курсировать такие пригородные поезда:

№6202/6008 Козятин-Фастов-Киев, №7032 Фастов-Киев, №6070 Тарасовка-Киев, №6014 Фастов-Киев, №6029 Киев-Фастов, №6027/6213 Киев-Фастов-Козятин, №6035 Киев-Фастов, №6023/6211 Киев-Фастов-Козятин.

В сообщении Киев-Нежин-Киев будут курсировать такие пригородные поезда: №6902 Киев-Нежин, №6915 Нежин-Киев, №6930 Киев-Нежин, №6929 Нежин-Киев.

В сообщении Киев-Яготин-Киев будут курсировать такие пригородные поезда: №6880 Киев-Яготин, №6809 Яготин-Дарница.

С расписанием электропоездов, которые возобновили курсирование, можно ознакомиться на вебсайтах региональных филиалов "Укрзализныци".

"Призываем пассажиров выполнять рекомендации при проезде железнодорожным транспортом: соблюдать дистанцию, надевать маску, а в случае выявления симптомов острой респираторной болезни - оставаться дома", - рассказали в УЗ.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця с 1 июня запустила в два раза больше пригородных поездов, чем планировала.

Также мы писали, что чиновников "Укрзализныци" заподозрили в попытке похитить 10 млн при создании е-билета на Бориспольский экспресс.