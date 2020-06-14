Истец обратился в суд с иском к Министерству обороны и областному военному комиссариату о признании противоправной бездеятельности и обязательства совершить определенные действия.

Но местный и апелляционный суды отказали в удовлетворении иска, информирует Юрлига.

При этом апелляционный суд рассмотрел и удовлетворил заявление Министерства обороны Украины о рассмотрении дела в порядке письменного производства, не рассмотрев при этом заявления истца об отложении рассмотрения дела.

В кассационной жалобе истец, в частности, указал на нарушение судом апелляционной инстанции норм процессуального права, которые заключаются в том, что судебное заседание было проведено без участия истца, несмотря на его ходатайство о переносе рассмотрения дела в связи с болезнью.

Коллегия судей Административного суда ВС решила, что рассмотрев дело в отсутствие истца, суд апелляционной инстанции лишил его права на судебную защиту.

Ранее Верховный суд определил, в каких случаях работника нельзя отстранять во время простоя.

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