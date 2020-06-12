Государственная экологическая инспекция получит статус правоохранительного органа, что не позволит впредь нарушителям правил по сохранению экологии отказывать инспекторам в допуске на предприятие для проверки.

Об этом сообщает пресс-служба Госэкоинспекции со ссылкой на главу ведомства Андрея Малеванного.

"Очень надеюсь, что это (предоставление статуса правоохранительного органа, - Ред.) состоится в ближайшее время, Кабинет Министров примет соответствующее решение. Тогда за недопуск инспектора на предприятие нарушитель подпадает под действие статьи 343 Уголовного Кодекса Украины", - заявил он.

Санкция предусматривает штраф 50-200 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 52 550 грн до 210 200 грн), исправительные работы или арест до 6 месяцев. Также на инспекторов распространятся все гарантии защиты от посягательств на жизнь, здоровье или имущество – их или их близких. Решение вступит в силу после одобрения Кабинетом министров.

Малеванный также добавил, что это лишит инспекторов неофициального статуса "мальчиков для битья"и минимизирует риски их работы. Также, по его словам, для качественной работы нужно искоренить в ведомстве коррупцию и повысить зарплату сотрудникам.

Напомним, в связи с падением производства и снижения количества поездок на фоне пандемии коронавируса, в мире значительно снизился уровень загрязнения воздуха.

Как сообщала "Страна", Украина попала на четвертую позицию рейтинга европейских стран по количеству смертей, обусловленных загрязнением окружающей среды. Об этом сообщается на сайте глобального альянса по вопросам здоровья и загрязнения (GAHP).