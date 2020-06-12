В Киеве прокуратура расследует дело о нападении на журналистов. Фото: Прокуратура міста Києва

Киевская прокуратура сообщила о подозрении мужчине, который мешал работе журналистов. Он напал на журналистов одного из центральных телеканалов, которые готовили сюжет о карантине на Оболонской набережной. 

Об этом пишет прес-служба прокуратуры. 

Киевская прокуратура № 5 сообщила о подозрении 63-летнему киевлянину в умышленном препятствовании работе журналистов. 

4 апреля 2020 года журналисты одного из центральных телеканалов страны готовили материал об отдыхе в период объявленного карантина в Киеве.

Во время съемок, которые проводились на территории Оболонского набережной, мужчина напал на журналистов. Он пытался применять силу к оператору и журналисту, грубо ругался и пытался вытолкнуть их с места съемки.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК Украины, то есть в умышленном препятствовании осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности.

нападение на журналистов в Киеве

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