Киевская прокуратура сообщила о подозрении мужчине, который мешал работе журналистов. Он напал на журналистов одного из центральных телеканалов, которые готовили сюжет о карантине на Оболонской набережной.

Об этом пишет прес-служба прокуратуры.

Киевская прокуратура № 5 сообщила о подозрении 63-летнему киевлянину в умышленном препятствовании работе журналистов.

4 апреля 2020 года журналисты одного из центральных телеканалов страны готовили материал об отдыхе в период объявленного карантина в Киеве.

Во время съемок, которые проводились на территории Оболонского набережной, мужчина напал на журналистов. Он пытался применять силу к оператору и журналисту, грубо ругался и пытался вытолкнуть их с места съемки.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК Украины, то есть в умышленном препятствовании осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности.

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