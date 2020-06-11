Суд отказал в удовлетворении исковых требований в части взыскания алиментов на содержание ребенка по основаниям наличия в собственности малолетнего ребенка квартиры, которая была подарена ей ответчиком, а также в связи с тем, что доход дочери намного превышает доход ответчика и полностью обеспечивает ее нужды.

Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда не согласился с этим выводом.

Соответствующее постановление по делу № 712/4702/19 ВС принял 27.05.2020, информирует Юрлига.

Согласно частям первой, второй ст. 190 СК Украины тот из родителей, с кем проживает ребенок, и тот из родителей, кто проживает отдельно от него, с разрешения органа опеки и попечительства могут заключить договор о прекращении права на алименты для ребенка в связи с передачей права собственности на недвижимое имущество (жилой дом, квартиру, земельный участок и т.д.). Такой договор нотариально заверяется. Право собственности на недвижимое имущество по такому договору возникает с момента государственной регистрации этого права в соответствии с законом. Если ребенок достиг 14 лет, он участвует в заключении этого договора. Приобретателем права собственности на недвижимое имущество является сам ребенок или ребенок и тот из родителей, с кем он проживает, на праве общей долевой собственности на это имущество. В случае заключения такого договора тот из родителей, с кем проживает ребенок, обязуется самостоятельно удерживать его.

Таким образом, положения указанной статьи применяются исключительно с целью прекращения права на алименты для ребенка в связи с передачей права собственности на недвижимое имущество. В то же время материалы дела не содержат надлежащих и допустимых доказательств того, что ответчик подарил квартиру своему ребенку в счет именно алиментных платежей или с целью прекращения права на алименты для ребенка, и что между сторонами был заключен договор о прекращении права на алименты, что предусмотрено в ст. 190 СК Украины.

Верховный Суд обратил внимание на то, что предоставление малолетнему ребенку материальной помощи в добровольном порядке является правом и обязанностью отца и не освобождает его от обязанности содержать ребенка. Кроме того, квартира была подарена ребенку во время совместного проживания сторон вместе с ним одной семьей.

В соответствии со ст. 188 СК Украины родители могут быть освобождены от обязанности содержать ребенка, если доход ребенка намного превышает доход каждого из них и обеспечивает полностью его потребности. Родители могут быть освобождены от обязанности содержать ребенка только по решению суда. Если ребенок перестал получать доход или ее доход уменьшился, заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о взыскании алиментов.

Вместе с тем надлежащих и допустимых доказательств в подтверждение того, что доход ребенка намного превышает его доход и полностью обеспечивает потребности дочери, ответчик суду не предоставил.

Ранее Верховный суд разъяснил, в каких случаях сумма алиментов может быть автоматически увеличена.

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