Утром 1 июня на улице Черновола в Тернополе прошла акция нескольких чернокожих, которые прошли с плакатами си сделали несколько снимков. На событие нелестно отреагировал депутат франции "Свобода", предложив депортировать протестующих.

Об этом сообщают соответствующие записи в Facebook.

"Сегодня в центре Тернополя около 7 часов утра состоялась вот такая фотосессия! Ввиду последних событий в мире скорее всего провокация. Но и в конце концов пусть разберется полиция", - написал на своей странице в Facebook местный активист Алексей Станко.

Тем временем депутат Тернопольского районного совета от ВО "Свобода" Владимир Бобко на своей странице в соцсети также назвал происходящее провокацией и предложил депортировать недовольных граждан африканских стран.

"Я делаю вывод, что они или разжигают беспокойство чтобы во время беспорядков вынести товар из местных магазинов, как это сейчас происходит в США, или действуют по указанию из-за рубежа и втягивают наше государство в международный скандал. Так или иначе, я требую в Полиции Украины и Службы безопасности Украины установить всех лиц, причастных к акции, которая имела место сегодня утром на ул Черновола в г. Тернополь, и депортировать их за пределы Украины", - написал он.

В комментариях к публикации некоторые комментаторы утверждают, что фотосессию проводили для порталов со стоковыми фото, другие возмущаются термину "провокаторы" и напоминают, как украинцы заграницей массово выражали свою поддержку согражданам подобным образом, когда в Киеве начался Майдан, а позднее и война.

Напомним, в Афинах возле посольства США прошла акция протеста против смерти афроамериканца Джорджа Флойда, которого при задержании убила полиция. Кроме того, известно о подобных акциях во Франции, Германии и Британии.

Как сообщала "Страна", почему на Кубе не поднимаются массовые волнения против беспредела полиции и расизма в обществе.

Также "Страна" писала про жизнь в США во время "черного майдана" глазами американцев.