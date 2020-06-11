В поселке городского типа под Львовом из-за непогоды погибла 28-летння женщина. На дом, в котором она находилась, упало дерево из-за сильного дождя и шквального ветра.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

Инцидент произошел в пгт Брюховичи, который входит в состав Львова.

"Из-за бури и шквального ветра в Брюховичах по улице Макаренко на дачный дом упало дерево. В это время в доме находилась 28-летняя девушка. От полученных травм она скончалась на месте", - указано в сообщении.

Сегодня над Львовом пронеслась буря с проливным дождем и шквальным ветром. Ветер повалил 34 деревья, повредил крышу на 21 здании, 7 магистральных улиц подтопило. По данным горсовета, во время ливня выпала почти четверть месячной нормы осадков.

Фото: Facebook/Брюховицька Селищна Рада

Ранее "Страна" публиковала фото непогоды во Львове, которая повалила деревья и посносила крыши.

Также мы рассказывали, что на Западной Украине ожидают потоп. В ближайшие дни из-за дождей реки выйдут из берегов.